США и Южная Корея обнаружили у КНДР новую подлодку, предназначенную для пуска баллистических ракет

Источник материала: Tut.by

Разведслужбы США и Южной Кореи полагают, что КНДР окончила постройку новой подводной лодки весом в три тысячи тонн, о которой стало известно в июле 2019 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Yonhap.





«Руководители считают, что Северная Корея изучает подходящее время для того, чтобы представить подводную лодку для создания стратегического эффекта, в том числе для максимизации давления на США», — отметили источники южнокорейского агентства.

В апреле в аналитическом центре стратегических и международных исследований Beyond Parallel сообщили, что КНДР может готовиться к испытанию баллистической ракеты подводной лодки. Такое предположение возникло в связи с тем, что Северная Корея переместила погружной стенд для испытания ракет на верфи на своем восточном побережье.

По данным спутниковых снимков, баржа покинула охраняемый лодочный бассейн и направилась к плавучему сухому доку. Однако это не указывало на ракетное испытание напрямую, так как на борту баржи не было видно ни одного ракетного контейнера.

Другими причинами перемещения испытательного стенда могли быть техническое обслуживание, ремонт или монтаж оборудования.