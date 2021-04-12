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Биткоин поставил Китай под угрозу

12.04.2021 12:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Биткоин поставил Китай под угрозу. По подсчетам аналитиков, 75 % мирового майнинга приходится именно на Поднебесную. Напомним, в 2020 году Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что страна нацелена на достижение пика выбросов углекислого газа к 2030 году и достигнет углеродной нейтральности к 2060-му. По словам экспертов, количество электроэнергии, которое необходимо для добычи криптовалют, сопоставимо с тем, что за год потребляет целая страна. При майнинге вырабатывается 37 мегатонн углекислого газа в год, примерно как в Новой Зеландии. Выброс двуокиси углерода, сопровождающий производство электроэнергии, в свою очередь ведет к усилению парникового эффекта на планете.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Биткоин поставил Китай под угрозу. По подсчетам аналитиков, 75 % мирового майнинга приходится именно на Поднебесную. Напомним, в 2020 году Председатель КНР Си...
 
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