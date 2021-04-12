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В США митинги в защиту белокожих американцев привели к столкновениям с полицией

12.04.2021 12:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Сразу в нескольких городах планировались марши в защиту жизней людей с белым цветом кожи в противовес движению BLM. В Нью-Йорке вышел лишь один человек, а в Южной Калифорнии пикет столкнулся с контрпротестом. Участники заявили, что они против ненависти и расизма. В итоге между двумя группами произошли стычки. Полиция посчитала митинг в защиту жизней белых незаконным.

Также в нескольких городах Калифорнии прошли митинги в поддержку американцев азиатского происхождения.

 
 
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Сразу в нескольких городах планировались марши в защиту жизней людей с белым цветом кожи в противовес движению BLM. В Нью-Йорке вышел лишь один человек, а в Южной...
 
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