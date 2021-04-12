В США митинги в защиту белокожих американцев привели к столкновениям с полицией

Источник материала: БT

Сразу в нескольких городах планировались марши в защиту жизней людей с белым цветом кожи в противовес движению BLM. В Нью-Йорке вышел лишь один человек, а в Южной Калифорнии пикет столкнулся с контрпротестом. Участники заявили, что они против ненависти и расизма. В итоге между двумя группами произошли стычки. Полиция посчитала митинг в защиту жизней белых незаконным.

Также в нескольких городах Калифорнии прошли митинги в поддержку американцев азиатского происхождения.