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В США митинги в защиту белокожих американцев привели к столкновениям с полицией
12.04.2021 12:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Сразу в нескольких городах планировались марши в защиту жизней людей с белым цветом кожи в противовес движению BLM. В Нью-Йорке вышел лишь один человек, а в Южной Калифорнии пикет столкнулся с контрпротестом. Участники заявили, что они против ненависти и расизма. В итоге между двумя группами произошли стычки. Полиция посчитала митинг в защиту жизней белых незаконным.
Также в нескольких городах Калифорнии прошли митинги в поддержку американцев азиатского происхождения.
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Сразу в нескольких городах планировались марши в защиту жизней людей с белым цветом кожи в противовес движению BLM. В Нью-Йорке вышел лишь один человек, а в Южной...
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