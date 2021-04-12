Памятные мероприятия в Бухенвальде

Источник материала: БT

В Германии из-за пандемии на мероприятия, посвященные 76-й годовщине освобождения концлагеря Бухенвальд, не смогли приехать пережившие холокост и их родственники. Но они приняли участие в памятной церемонии онлайн. В Бухенвальде в годы Второй мировой войны замучены и убиты 56 тысяч человек, а общее число узников достигало 250 тысяч. Дата 11 апреля 1945 года, когда заключенные концлагеря подняли восстание и вышли на свободу, стала Международным днем памяти узников фашистских концлагерей. В мероприятиях принял участие президент Германии. Франк-Вальтер Штайнмайер обратился ко всем гражданам с призывом помнить обо всем варварстве нацистов, чтобы ничего подобного больше не повторилось.



