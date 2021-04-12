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Навального перевели из санчасти в отряд. С начала голодовки он похудел на восемь килограммов

12.04.2021 18:33 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Политик Алексей Навальный с начала голодовки похудел на восемь килограммов. Всего же с момента приезда в колонию его вес уменьшился на 15 кг. Сообщение об этом появилось в Twitter российского политика.


Фото: Reuters

— Видя серьезность голодовки, администрация ежедневно угрожает начать принудительное кормление. При этом Алексея перевели обратно из медчасти в отряд. Врача к нему так и не пускают, — также сообщается в Twitter.

Отбывающий наказание в колонии во Владимирской области Алексей Навальный объявил голодовку 31 марта. Таким образом политик добивается от администрации колонии, чтобы выполнили его просьбу — допустили к нему врача и передали необходимые медикаменты. Известно, что у Навального начались проблемы со здоровьем. 5 апреля он был госпитализирован в медсанчасть с признаками респираторного заболевания.

За время голодовки Алексей Навальный похудел на 8 кг, всего же с момента приезда в колонию — на 15 кг.

Наказание Навальный отбывает в колонии № 2 в городе Покрове Владимирской области. Политик был приговорен к 2,5 года колонии по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании «Ив Роше».

 
 
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Наказание Навальный отбывает в колонии № 2 в городе Покрове Владимирской области.
 
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