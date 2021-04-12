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Навального перевели из санчасти в отряд. С начала голодовки он похудел на восемь килограммов
12.04.2021 18:33 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Политик Алексей Навальный с начала голодовки похудел на восемь килограммов. Всего же с момента приезда в колонию его вес уменьшился на 15 кг. Сообщение об этом появилось в
— Видя серьезность голодовки, администрация ежедневно угрожает начать принудительное кормление. При этом Алексея перевели обратно из медчасти в отряд. Врача к нему так и не пускают, — также сообщается в Twitter.
Отбывающий наказание в колонии во Владимирской области Алексей Навальный
За время голодовки Алексей Навальный похудел на 8 кг, всего же с момента приезда в колонию — на 15 кг.
Наказание Навальный отбывает в колонии № 2 в городе Покрове Владимирской области. Политик был
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Наказание Навальный отбывает в колонии № 2 в городе Покрове Владимирской области.
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