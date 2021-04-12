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Жизни белых не имеют значения?

Новая вспышка протестов в США

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В США попытались провести акции под названием "Жизни белых имеют значение" Под флагом бело-черной борьбы. В США попытались провести акции под названием "Жизни белых имеют значение" в противовес акциям в защиту чернокожих. Жизни белых не...

Под флагом бело-черной борьбы. В США попытались провести акции под названием "Жизни белых имеют значение" в противовес акциям в защиту чернокожих.Правда, контрпротест в большинстве городов получился, мягко говоря, провальным. Например, на митинг в Нью-Йорке пришел всего 1 человек. Зато в Южной Калифорнии собрались представители обоих движений. Вот только сторонников BLM оказалось гораздо больше. В результате на улицах развернулись настоящие кулачные бои.Волна протестов за права чернокожих разгорается с новой силой. Повод все тот же: в печально известном Миннеаполисе от рук полицейских погиб чернокожий. Правоохранители остановили автомобиль 20-летнего Данте Райта для проверки документов. Оказалось, что он в розыске. Райт попытался скрыться, но в ходе погони был застрелен. В городе тут же вспыхнули протесты. Демонстранты забросали камнями полицейские авто, ночью устроили мародерские набеги на магазины. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Во избежание очередной ночи насилия, в пригородах Миннеаполиса решено ввести комендантский час с 17:00.