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Депутаты партии "Альтернатива для Германии" заговорили о выходе страны из ЕС

12.04.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Германии, которая всегда считалась локомотивом Евросоюза, заговорили о выходе из ЕС. 

С предложением покинуть объединение выступили депутаты партии "Альтернатива для Германии" в ходе съезда в Дрездене. За предполагаемый Dexit высказались 550 делегатов. По их мнению, ФРГ необходимо создать новое европейское экономическое сообщество, преследующее общие интересы. Однако такие мысли критикует немало европейских политиков. В качестве довода эксперты говорят, что выход Германии из Евросоюза стал бы "концом ЕС" и собственно "внутреннего рынка" самой страны.

 
 
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В Германии, которая всегда считалась локомотивом Евросоюза, заговорили о выходе из ЕС.  С предложением покинуть объединение выступили депутаты партии...
 
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