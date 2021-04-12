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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Депутаты партии "Альтернатива для Германии" заговорили о выходе страны из ЕС В Германии, которая всегда считалась локомотивом Евросоюза, заговорили о выходе из ЕС. С предложением покинуть объединение выступили депутаты партии...

В Германии, которая всегда считалась локомотивом Евросоюза, заговорили о выходе из ЕС.С предложением покинуть объединение выступили депутаты партии "Альтернатива для Германии" в ходе съезда в Дрездене. За предполагаемый Dexit высказались 550 делегатов. По их мнению, ФРГ необходимо создать новое европейское экономическое сообщество, преследующее общие интересы. Однако такие мысли критикует немало европейских политиков. В качестве довода эксперты говорят, что выход Германии из Евросоюза стал бы "концом ЕС" и собственно "внутреннего рынка" самой страны.