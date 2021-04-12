ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Выручка оператора нефтяных и СПГ-терминалов в Клайпедском порту упала на 20,6 %

12.04.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Как дает о себе знать и уход белорусских нефтепродуктов из Литвы. По данным фондовой биржи NASDAQ, выручка оператора нефтяных и СПГ-терминалов в Клайпедском порту за январь и февраль составила всего 10 млн евро, что на 20,6 % меньше чем за тот же период в 2020 году. По сравнению с февралем 2020 года, в 2021-м выручка нефтяных терминалов сократилась на 30 %, до 4 млн 200 тысяч евро. Вероятнее всего, падение рентабельности продолжится. Последние нефтяные поставки через Клайпедский порт уже выполнены, а новых не предвидится. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как дает о себе знать и уход белорусских нефтепродуктов из Литвы. По данным фондовой биржи NASDAQ, выручка оператора нефтяных и СПГ-терминалов в Клайпедском порту за...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Предприниматели в Риме протестуют против карантина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by