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Предприниматели в Риме протестуют против карантина

12.04.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Риме на одной из центральных площадей проходит акция владельцев бизнеса. Демонстранты протестуют против карантина, требуют открытия своих заведений - баров, ресторанов, салонов. По их мнению, власти лишь кормят предпринимателей обещаниями. 

Акция приобрела агрессивный характер, когда к месту сбора приехала полиция. Начались столкновения. Напомним, в Италии из-за карантина сейчас запрещены всякие собрания и митинги. 

 
 
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В Риме на одной из центральных площадей проходит акция владельцев бизнеса. Демонстранты протестуют против карантина, требуют открытия своих заведений - баров,...
 
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