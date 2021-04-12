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Предприниматели в Риме протестуют против карантина
12.04.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Риме на одной из центральных площадей проходит акция владельцев бизнеса. Демонстранты протестуют против карантина, требуют открытия своих заведений - баров, ресторанов, салонов. По их мнению, власти лишь кормят предпринимателей обещаниями.
Акция приобрела агрессивный характер, когда к месту сбора приехала полиция. Начались столкновения. Напомним, в Италии из-за карантина сейчас запрещены всякие собрания и митинги.
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В Риме на одной из центральных площадей проходит акция владельцев бизнеса. Демонстранты протестуют против карантина, требуют открытия своих заведений - баров,...
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