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Во Франкфурте протестуют против COVID-19 и цензуры СМИ

12.04.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Более 500 человек собрались во Франкфурте, протестуя против цензуры в СМИ. Митингующие также выступают против карантинных ограничений и считают, что немецкие журналисты не освещают их акции недовольства, а если и освещают, то критикуя протестующих, которые выходят на улицы, потому что устали от карантина. На место проведения митинга прибыла полиция. Начались задержания.
 
 
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Более 500 человек собрались во Франкфурте, протестуя против цензуры в СМИ. Митингующие также выступают против карантинных ограничений и считают, что немецкие...
 
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