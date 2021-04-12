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Во Франкфурте протестуют против COVID-19 и цензуры СМИ
12.04.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTБолее 500 человек собрались во Франкфурте, протестуя против цензуры в СМИ. Митингующие также выступают против карантинных ограничений и считают, что немецкие журналисты не освещают их акции недовольства, а если и освещают, то критикуя протестующих, которые выходят на улицы, потому что устали от карантина. На место проведения митинга прибыла полиция. Начались задержания.
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Более 500 человек собрались во Франкфурте, протестуя против цензуры в СМИ. Митингующие также выступают против карантинных ограничений и считают, что немецкие...
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