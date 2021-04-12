Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Во Франкфурте протестуют против COVID-19 и цензуры СМИ Более 500 человек собрались во Франкфурте, протестуя против цензуры в СМИ. Митингующие также выступают против карантинных ограничений и считают, что немецкие...

Более 500 человек собрались во Франкфурте, протестуя против цензуры в СМИ. Митингующие также выступают против карантинных ограничений и считают, что немецкие журналисты не освещают их акции недовольства, а если и освещают, то критикуя протестующих, которые выходят на улицы, потому что устали от карантина. На место проведения митинга прибыла полиция. Начались задержания.