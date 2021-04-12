|
Новые протесты в США после очередного убийства афроамериканца полицейскими
13.04.2021 06:31 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Инцидент произошел в Миннеаполисе, где год назад погиб Джордж Флойд. Полицейские остановили автомобиль 20-летнего Данте Райта для проверки документов. Оказалось, что он в розыске. Райт попытался скрыться, но в ходе погони был застрелен правоохранителями. В городе тут же вспыхнули протесты. Демонстранты забросали камнями полицейские авто, ночью устроили мародерские набеги на магазины. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В пригородах Миннеаполиса решено ввести комендантский час.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел в Миннеаполисе, где год назад погиб Джордж Флойд. Полицейские остановили автомобиль 20-летнего Данте Райта для проверки документов. Оказалось,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)