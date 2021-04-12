Новые протесты в США после очередного убийства афроамериканца полицейскими

Источник материала: БT

Инцидент произошел в Миннеаполисе, где год назад погиб Джордж Флойд. Полицейские остановили автомобиль 20-летнего Данте Райта для проверки документов. Оказалось, что он в розыске. Райт попытался скрыться, но в ходе погони был застрелен правоохранителями. В городе тут же вспыхнули протесты. Демонстранты забросали камнями полицейские авто, ночью устроили мародерские набеги на магазины. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В пригородах Миннеаполиса решено ввести комендантский час.