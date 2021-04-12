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Новые протесты в США после очередного убийства афроамериканца полицейскими

13.04.2021 06:31 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Инцидент произошел в Миннеаполисе, где год назад погиб Джордж Флойд. Полицейские остановили автомобиль 20-летнего Данте Райта  для проверки документов. Оказалось, что он в розыске. Райт попытался скрыться, но в ходе погони был застрелен правоохранителями. В городе тут же вспыхнули протесты. Демонстранты забросали камнями полицейские авто, ночью устроили мародерские набеги на магазины. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В пригородах Миннеаполиса решено ввести комендантский час. 

 
 
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Инцидент произошел в Миннеаполисе, где год назад погиб Джордж Флойд. Полицейские остановили автомобиль 20-летнего Данте Райта  для проверки документов. Оказалось,...
 
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