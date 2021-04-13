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В Санкт-Петербурге продолжают тушить пожар на «Невской мануфактуре», который охватил здание в понедельник
13.04.2021 07:43 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На место пожара на «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге выехала оперативная группа из числа сотрудников центрального аппарата МЧС России, сообщает
В МЧС сообщили, что тушение пожара на «Невской мануфактуре» продолжается. В ликвидации последствий задействованы более 350 человек и 73 единицы техники.
Около 23.00 12 апреля ранг сложности пожара постепенно начали понижать: с максимального уровня сложности, пятого, до третьего. Продолжались работы по проливке и разборке конструкций, сообщала
Напомним,
Из здания эвакуировали 40 человек. Позже огонь перекинулся на кровлю соседнего здания: из горящего хостела эвакуировали 50 человек. По предварительным
Во время тушения пожара разведки погиб 31-летний командир звена, еще двое спасателей находятся в больнице в тяжелом состоянии.
«Невская мануфактура» — комплекс построек фабрики товарищества шерстяных изделий «Торнтон». Является объектом культурного наследия регионального значения (вторая половина XIX века). В здании расположен бизнес-центр.
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В Санкт-Петербурге продолжают тушить пожар на «Невской мануфактуре», который охватил здание в понедельник
На место пожара на «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге выехала оперативная группа из числа сотрудников центрального аппарата МЧС России, сообщает ТАСС со...
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