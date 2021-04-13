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Глава офиса Зеленского выступил за размещение в Украине американских ЗРК Patriot
13.04.2021 11:25 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил за размещение в стране американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом он заявил журналу
— Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада… Но при этом США размещают Patriot (американский зенитный ракетный комплекс. — Прим. ред.) в Польше. Они должны быть здесь, — сказал Ермак.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналу заявил, что перемещение российских войск вблизи украинской границы нацелено на запугивание Киева и стран Запада.
В конце марта СМИ
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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил за размещение в стране американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом он заявил журналу Time.
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