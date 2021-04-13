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Глава офиса Зеленского выступил за размещение в Украине американских ЗРК Patriot

13.04.2021 11:25 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил за размещение в стране американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом он заявил журналу Time.


Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

— Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада… Но при этом США размещают Patriot (американский зенитный ракетный комплекс. — Прим. ред.) в Польше. Они должны быть здесь, — сказал Ермак.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналу заявил, что перемещение российских войск вблизи украинской границы нацелено на запугивание Киева и стран Запада.

В конце марта СМИ сообщили, что Россия стягивает войска к границе с Украиной, якобы военнослужащие прибывают в том числе в Ростовскую область и Крым. В Кремле заявили, что армия может передвигаться на российской территории как считает нужным, другим государствам это угрозы не несет. В США выразили обеспокоенность по этому поводу.

 
 
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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил за размещение в стране американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом он заявил журналу Time.
 
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