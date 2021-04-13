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ООН предложила программу действий, направленную на преодоление последствий пандемии

13.04.2021 14:38 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

По словам Антониу Гуттериша, 75% всех прививок сделаны в 10 странах мира, а тем временем вирус распространяется и мутирует. Среди главных пунктов программы - доступность вакцины для каждого, предоставление льготного финансирования странам, нуждающимся в поддержке. Глава ООН также отметил обострение социального неравенства и предложил правительствам стран ввести «налог солидарности» для тех, кто обогатился на пандемии .
 
 
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По словам Антониу Гуттериша, 75% всех прививок сделаны в 10 странах мира, а тем временем вирус распространяется и мутирует. Среди главных пунктов программы -...
 
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