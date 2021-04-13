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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ООН предложила программу действий, направленную на преодоление последствий пандемии По словам Антониу Гуттериша, 75% всех прививок сделаны в 10 странах мира, а тем временем вирус распространяется и мутирует. Среди главных пунктов программы -...

По словам Антониу Гуттериша, 75% всех прививок сделаны в 10 странах мира, а тем временем вирус распространяется и мутирует. Среди главных пунктов программы - доступность вакцины для каждого, предоставление льготного финансирования странам, нуждающимся в поддержке. Глава ООН также отметил обострение социального неравенства и предложил правительствам стран ввести «налог солидарности» для тех, кто обогатился на пандемии .