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Мэр Вильнюса заявил, что Vaxzevria не пользуется в городе популярностью
13.04.2021 14:38 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Жители Литвы не хотят вакцинироваться от COVID-19. Мэр Вильнюса заявил, что Vaxzevria (ранее AstraZeneca) не пользуется в городе популярностью. Это неудивительно, ведь даже еврорегулятор признал риск образования тромбов от этого препарата. Глава городской администрации предположил: "Кто-то не хочет вакцинироваться и, может быть, ждет препараты, которые вообще не зарегистрированы в Литве".
Напомним, ранее власти страны отказались обсуждать использование "Спутника V".
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Жители Литвы не хотят вакцинироваться от COVID-19. Мэр Вильнюса заявил, что Vaxzevria (ранее AstraZeneca) не пользуется в городе популярностью. Это неудивительно, ведь даже...
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