|
Жители польского города Глогув вышли на демонстрации против COVID-ограничений
13.04.2021 14:38 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНо митинг продлился недолго. На демонстрантов начали нападать сотрудники правоохранительных органов, причем под горячую руку силовиков попадали не только активные протестующие. В Сети появилось видео, на котором полицейский избивает мирную девушку дубинкой.
Сейчас в стране закрыты все общественные заведения и магазины, кроме продовольственных. Школьники и студенты обучаются дистанционно. Действует запрет на проведение любых торжеств и мероприятий. Ограничено количество пассажиров в общественном транспорте.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Но митинг продлился недолго. На демонстрантов начали нападать сотрудники правоохранительных органов, причем под горячую руку силовиков попадали не только...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)