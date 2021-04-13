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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жители польского города Глогув вышли на демонстрации против COVID-ограничений Но митинг продлился недолго. На демонстрантов начали нападать сотрудники правоохранительных органов, причем под горячую руку силовиков попадали не только...

Но митинг продлился недолго. На демонстрантов начали нападать сотрудники правоохранительных органов, причем под горячую руку силовиков попадали не только активные протестующие. В Сети появилось видео, на котором полицейский избивает мирную девушку дубинкой.Сейчас в стране закрыты все общественные заведения и магазины, кроме продовольственных. Школьники и студенты обучаются дистанционно. Действует запрет на проведение любых торжеств и мероприятий. Ограничено количество пассажиров в общественном транспорте.