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Протесты в Миннесоте переросли в мародерство

13.04.2021 14:38 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Мирные протестующие скандировали лозунги у зданий полицейских участков, остальные же в качестве протеста использовали силу: в магазине по соседству с городским управлением полиции выбиты стекла, опрокинуты полки с товарами. Пострадал и находящийся поблизости салон сотовой связи. Для разгона нарушителей силовики применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. 

Смертельная оплошность привела к массовым беспорядкам 

Сотни демонстрантов  вновь вышли на протесты, требуя справедливого расследования убийства полицейскими  афроамериканца Данте Райта. Сотрудница полиции  перепутала электрошокер с пистолетом и застрелила нарушителя дорожного движения, на которого к тому же был выписан и ордер на арест. Смертельная невнимательность привела к массовым беспорядкам. Из-за акций протеста комендантский час теперь введен не только в Миннеаполисе, но и в Бруклин-Сентер. Сейчас эти города патрулируют бойцы Нацгвардии  с автоматами и спецсредствами для разгона толпы.

 
 
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Мирные протестующие скандировали лозунги у зданий полицейских участков, остальные же в качестве протеста использовали силу: в магазине по соседству с городским...
 
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