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Смертельная оплошность привела к массовым беспорядкам



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Протесты в Миннесоте переросли в мародерство Мирные протестующие скандировали лозунги у зданий полицейских участков, остальные же в качестве протеста использовали силу: в магазине по соседству с городским...

Мирные протестующие скандировали лозунги у зданий полицейских участков, остальные же в качестве протеста использовали силу: в магазине по соседству с городским управлением полиции выбиты стекла, опрокинуты полки с товарами. Пострадал и находящийся поблизости салон сотовой связи. Для разгона нарушителей силовики применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули.Сотни демонстрантов вновь вышли на протесты, требуя справедливого расследования убийства полицейскими афроамериканца Данте Райта. Сотрудница полиции перепутала электрошокер с пистолетом и застрелила нарушителя дорожного движения, на которого к тому же был выписан и ордер на арест. Смертельная невнимательность привела к массовым беспорядкам. Из-за акций протеста комендантский час теперь введен не только в Миннеаполисе, но и в Бруклин-Сентер. Сейчас эти города патрулируют бойцы Нацгвардии с автоматами и спецсредствами для разгона толпы.