|
Эстафета олимпийского огня в Японии впервые пройдет без зрителей
13.04.2021 14:38 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Накануне пламя покинуло префектуру НараЗа два дня 197 бегунов пронесли факел через 19 городов и деревень. Сегодня огонь должен побывать в Осаке. Из-за пандемии власти региона разрешили каждому из участников привести с собой на церемонию не более 4-х друзей или родственников.
В таком сокращенном формате эстафета олимпийского огня еще в истории не проводилась
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне пламя покинуло префектуру Нара За два дня 197 бегунов пронесли факел через 19 городов и деревень. Сегодня огонь должен побывать в Осаке. Из-за пандемии...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)