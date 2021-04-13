Источник материала: БT

Накануне пламя покинуло префектуру Нара

В таком сокращенном формате эстафета олимпийского огня еще в истории не проводилась

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эстафета олимпийского огня в Японии впервые пройдет без зрителей Накануне пламя покинуло префектуру Нара За два дня 197 бегунов пронесли факел через 19 городов и деревень. Сегодня огонь должен побывать в Осаке. Из-за пандемии...

За два дня 197 бегунов пронесли факел через 19 городов и деревень. Сегодня огонь должен побывать в Осаке. Из-за пандемии власти региона разрешили каждому из участников привести с собой на церемонию не более 4-х друзей или родственников.и до открытия Олимпиады в Токио 23 июля должна пройти по всем 47 префектурам Японии.