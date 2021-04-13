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Эстафета олимпийского огня в Японии впервые пройдет без зрителей

13.04.2021 14:38 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Накануне пламя покинуло префектуру Нара

За два дня 197 бегунов пронесли факел через 19 городов и деревень. Сегодня огонь должен побывать в Осаке. Из-за пандемии власти региона разрешили каждому из участников привести с собой на церемонию не более 4-х друзей или родственников.

В таком сокращенном формате эстафета олимпийского огня еще в истории не проводилась

Стартовала эстафета 25 марта и до открытия Олимпиады в Токио 23 июля должна пройти по всем 47 префектурам Японии.
 
 
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Накануне пламя покинуло префектуру Нара За два дня 197 бегунов пронесли факел через 19 городов и деревень. Сегодня огонь должен побывать в Осаке. Из-за пандемии...
 
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