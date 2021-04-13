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Египет арестовал Ever Given в счет долга по издержкам за блокировку Суэцкого канала
13.04.2021 19:59 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Египетская администрация Суэцкого канала решением суда арестовала контейнеровоз Ever Given в счет погашения долга владельцев судна в связи с издержками из-за блокировки водной артерии в марте. Их египтяне оценили в $ 1 млрд. Об этом 13 апреля
Зафрахтовавшая судно компания стала задерживать выплату компенсации. Владельцы обязаны внести 90 процентов от указанной суммы ($ 900 млн), но, похоже, они «не хотят выплачивать ничего», считает глава администрации Усама Рабиа.
Известно, что расследование допущенных Ever Given нарушений планируется закончить уже 15 апреля. После этого стороны возобновят переговоры по вопросу компенсации.
Сейчас судно находится в акватории Большого Горького озера.
Суэцкий канал
1 апреля власти Арабской Республики Египет (АРЕ)
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Зафрахтовавшая судно компания стала задерживать выплату компенсации. Владельцы обязаны внести 90 процентов от указанной суммы ($ 900 млн), но, похоже, они «не хотят...
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