Египет арестовал Ever Given в счет долга по издержкам за блокировку Суэцкого канала

Египетская администрация Суэцкого канала решением суда арестовала контейнеровоз Ever Given в счет погашения долга владельцев судна в связи с издержками из-за блокировки водной артерии в марте. Их египтяне оценили в $ 1 млрд. Об этом 13 апреля пишет газета «Аш-Шурук».



Зафрахтовавшая судно компания стала задерживать выплату компенсации. Владельцы обязаны внести 90 процентов от указанной суммы ($ 900 млн), но, похоже, они «не хотят выплачивать ничего», считает глава администрации Усама Рабиа.

Известно, что расследование допущенных Ever Given нарушений планируется закончить уже 15 апреля. После этого стороны возобновят переговоры по вопросу компенсации.

Сейчас судно находится в акватории Большого Горького озера.

Суэцкий канал считается одной из мировых транспортных артерий. Его зона рассматривается как условная граница между Африкой и Евразией. Кроме того, речь идет о кратчайшем водном пути между Индийским океаном и Средиземным морем с выходом в Атлантический океан. В год здесь проходит около 19 тысяч судов.

1 апреля власти Арабской Республики Египет (АРЕ) заявили , что рассчитывают на компенсацию размером в $ 1 млрд за блокировку танкером Ever Given фарватера Суэцкого канала. Советник президента Египта по развитию морских портов Мохаб Мамиш, в свою очередь, говорил, что владелец Ever Given намерен выплатить долг в порядке досудебного урегулирования спора.