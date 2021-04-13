Байден созвонился с Путиным и предложил встретиться в ближайшее время в третьей стране

Источник материала: Tut.by

Президент США Джо Байден поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным и предложил встретиться в третьей стране, чтобы обсудить все вопросы. Об этом сообщает Белый дом.



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Президенты обсудили региональные и глобальные вопросы.

Как отметили в Белом доме, Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и выразил обеспокоенность по поводу наращивания российской военной мощи в Крыму и на границах с Украиной. Он призвал Россию снизить напряженность.

Байден предложил Путину в ближайшее время провести в третьей стране саммит на высшем уровне «для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия».

В Кремле отметили , что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

— С обеих сторон выражена готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества, — сообщила пресс-служба Кремля.

В Белом доме уже заявили , что личная встреча Путина и Байдена могла бы пройти летом.

Ранее, напомним, Владимир Путин предлагал Байдену не пикироваться заочно, а провести переговоры в прямом эфире. Предложение прозвучало после того как в интервью президент США Джозеф Байден на вопрос журналиста, считает ли он Путина убийцей, ответил: «Мм, да» . В ответ Владимир Путин пожелал Байдену здоровья, а еще вспомнил поговорку из детства: «Кто как обзывается, тот так и называется».