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Байден созвонился с Путиным и предложил встретиться в ближайшее время в третьей стране
13.04.2021 21:29 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент США Джо Байден поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным и предложил встретиться в третьей стране, чтобы обсудить все вопросы. Об этом
Президенты обсудили региональные и глобальные вопросы.
Как отметили в Белом доме, Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и выразил обеспокоенность по поводу наращивания российской военной мощи в Крыму и на границах с Украиной. Он призвал Россию снизить напряженность.
Байден предложил Путину в ближайшее время провести в третьей стране саммит на высшем уровне «для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия».
В Кремле
— С обеих сторон выражена готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества, — сообщила пресс-служба Кремля.
В Белом доме уже
Ранее, напомним, Владимир Путин
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В Кремле отметили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.
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