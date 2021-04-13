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Подпольную нарколабораторию накрыли российские полицейские

13.04.2021 22:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Продукт - мефедрон. Производство располагалось в Подмосковье. По оперативной информации, пятеро украинцев в феврале арендовали дом, завезли спецоборудование, а также ингредиенты для синтезации наркотика. Предположительно, готовый товар сбывали крупными партиями через тайники-закладки в лесу. Силовики обнаружили и изъяли 100 килограммов порошка, весы, емкости с жидкостью и реактор. 

Ирина Волк, официальный представитель МВД России: "Проведенное исследование подтвердило, что часть изъятого порошка является наркотическим средством – мефедроном общим весом более 33 килограммов. Оставшееся вещество будет направлено на экспертизу в ходе предварительного расследования. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу". 

 
 
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Продукт - мефедрон. Производство располагалось в Подмосковье. По оперативной информации, пятеро украинцев в феврале арендовали дом, завезли спецоборудование, а...
 
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