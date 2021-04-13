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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Подпольную нарколабораторию накрыли российские полицейские Продукт - мефедрон. Производство располагалось в Подмосковье. По оперативной информации, пятеро украинцев в феврале арендовали дом, завезли спецоборудование, а...

Продукт - мефедрон. Производство располагалось в Подмосковье. По оперативной информации, пятеро украинцев в феврале арендовали дом, завезли спецоборудование, а также ингредиенты для синтезации наркотика. Предположительно, готовый товар сбывали крупными партиями через тайники-закладки в лесу. Силовики обнаружили и изъяли 100 килограммов порошка, весы, емкости с жидкостью и реактор.