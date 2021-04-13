Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 320 тонн фруктов и овощей на сумму более миллиона рублей пытались незаконно ввезти в Россию Это статистика от витебских таможенников - данные с начала года. Речь идет о более чем 20 фактах. Последний в Дубровенском районе - недалеко от белорусско-российской...

Это статистика от витебских таможенников - данные с начала года. Речь идет о более чем 20 фактах. Последний в Дубровенском районе - недалеко от белорусско-российской границы. В фуре DAF было обнаружено порядка 25 тонн груш. При этом документов на продукцию не нашлось: ни товаросопроводительных бумаг, ни фитосанитарного сертификата. Отметим, стоимость партии около 90 тыс. рублей. По всем таким фактам Витебской таможней начаты административные процессы.