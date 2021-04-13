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320 тонн фруктов и овощей на сумму более миллиона рублей пытались незаконно ввезти в Россию

13.04.2021 22:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Это статистика от витебских таможенников - данные с начала года. Речь идет о более чем 20 фактах. Последний в Дубровенском районе - недалеко от белорусско-российской границы. В фуре DAF было обнаружено порядка 25 тонн груш. При этом документов на продукцию не нашлось: ни товаросопроводительных бумаг, ни фитосанитарного сертификата. Отметим, стоимость партии около 90 тыс. рублей. По всем таким фактам Витебской таможней начаты административные процессы. 

 
 
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Это статистика от витебских таможенников - данные с начала года. Речь идет о более чем 20 фактах. Последний в Дубровенском районе - недалеко от белорусско-российской...
 
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