|
В США рекомендовали остановить использование вакцины Johnson & Johnson
14.04.2021 06:31 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTКонтролирующие органы США рекомендовали приостановить использования собственной вакцины препарата компании Johnson & Johnson. Лекарство может вызывать побочные эффекты, среди которых и образование тромбов. Уже известно о шести подобных зарегистрированных случаях.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Контролирующие органы США рекомендовали приостановить использования собственной вакцины препарата компании Johnson & Johnson. Лекарство может вызывать побочные...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)