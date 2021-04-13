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Польская полиция жестко реагирует на акции протестов против COVID-ограничений
14.04.2021 06:31 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ стране вновь фиксируют рост заболеваемости. Следующее видео демонстрирует, как правоохранители не церемонятся с теми, кто устал от запретов.
Напомним, сейчас в Польше закрыты все магазины, кроме продовольственных. Школьники и студенты обучаются дистанционно. Действует запрет на проведение любых торжественных мероприятий.
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В стране вновь фиксируют рост заболеваемости. Следующее видео демонстрирует, как правоохранители не церемонятся с теми, кто устал от запретов. Напомним, сейчас...
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