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Двухминутная сирена прозвучала в Израиле в память о павших в войнах за еврейское государство

14.04.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Двухминутная сирена прозвучала в Израиле, призывая граждан почтить память павших в войнах за еврейское государство и погибших в результате терактов. На две минуты в стране остановился транспорт, многие водители и пассажиры вышли из машин.

Сирена прозвучала в рамках ежегодного ритуала в память о шести миллионах евреев, убитых нацистами во время Второй мировой войны. На несколько дней в стране отменяются все развлекательные мероприятия и повсеместно проводятся церемонии памяти. Первые лица государства, представители организаций, уцелевших в холокосте, и других общественных объединений возложили венки к подножию шести факелов, зажженных накануне в Яд ва-Шем.

 
 
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Двухминутная сирена прозвучала в Израиле, призывая граждан почтить память павших в войнах за еврейское государство и погибших в результате терактов. На две минуты...
 
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