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16-летний юноша погиб от рук полицейского в Мэриленде

14.04.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Еще один смертельный инцидент с подростком произошел в США. 16-летний юноша погиб от рук полицейского в Мэриленде. В участок позвонил мужчина и сообщил, что им замечен подозрительный вооруженный парень. По названному адресу выехал патрульный. На месте был обнаружен молодой человек, действительно имевший при себе пистолет и нож. Он направил оружие на правоохранителя. Полицейский  выстрелил и ранил подростка. Тинейджер был доставлен в госпиталь, однако скончался там от ран. Позже выяснилось, что у подростка при себе был пистолет для страйкбола. Полиция штата начала расследование.
 
 
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Еще один смертельный инцидент с подростком произошел в США. 16-летний юноша погиб от рук полицейского в Мэриленде. В участок позвонил мужчина и сообщил, что им...
 
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