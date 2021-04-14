«Пора завершить самую долгую войну в нашей истории». Байден назвал сроки вывода войск из Афганистана

Источник материала: Tut.by

США намерены полностью вывести свои войска из Афганистана к годовщине теракта, который произошел в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года. Об этом сообщил Джо Байден, передает Reuters .



Фото: Reuters

По его словам, вывод оставшихся в Афганистане войск начнется 1 мая. Президент отметил, что такое решение было принято после консультаций с союзниками и Кабулом. Он добавил, что отдельно проконсультировался по этому вопросу с бывшим президентом США Джорджем Бушем — младшим, в бытность на посту главы государства которого произошел теракт.

«Я пришел к выводу о том, что пора завершить самую долгую войну в нашей истории и настало время американским войскам вернуться домой», — сказал Байден в обращении к нации, которое транслировалось в его Twitter.

Вместе с тем Байден предупредил движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) о готовности решительно отвечать на возможные провокации и атаки. Он заявил, что в случае нападений на американских военнослужащих США «будут защищать себя и своих партнеров всеми имеющимися способами».

Вслед за США о начале вывода войск из Афганистана объявили в НАТО. «Союзники решили, что мы начнем вывод сил, участвующих в миссии „Решительная поддержка“, к 1 мая. <…> Мы планируем завершить вывод всех сил <…> в течение нескольких месяцев», — говорится в заявлении Североатлантического альянса. Там предупредили, что любая атака со стороны талибов во время вывода войск получит «решительный ответ».

Военный контингент США присутствует в Афганистане с 2001 года. Военные вошли в страну в ответ на теракты 11 сентября 2001 года; тогда боевики захватили четыре пассажирских самолета. Два из них протаранили башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Еще один самолет был направлен в здание Пентагона в Вашингтоне, четвертый самолет упал в поле в штате Пенсильвания. Всего погибли 2977 человек, ответственность за атаку взяла запрещенная в России террористическая организация «Аль-Каида».

За время присутствия войск США в Афганистане погибли более 2 тыс. американских военнослужащих. С 2011 года США начали постепенно сокращать свой контингент и в 2014 году вывели основные боевые силы. Также на территории страны присутствуют и силы стран НАТО, которые осуществляют невоенную миссию.

В конце февраля 2020 года США и «Талибан» подписали мирное соглашение. Договор предусматривает полный вывод войск США и НАТО из Афганистана в течение 14 месяцев. Кроме того, членов «Талибана» должны исключить из санкционных списков Вашингтона и ООН. США также обязуются не вмешиваться во внутреннюю политику страны. Взамен талибы не должны использовать афганскую территорию для нападений. Кабул также обязался освободить 5 тыс. талибов в обмен на освобождение исламистами 1 тыс. сотрудников сил безопасности, удерживаемых талибами.