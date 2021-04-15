ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте

15.04.2021 10:33 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Египте с рельсов сошел пассажирский поезд. Пострадали 15 человек. Травмы незначительные. Однако ситуация могла ухудшиться - навстречу аварийному составу двигался еще один поезд. К счастью, машинист заметил преграду впереди и успел экстренно затормозить. По предварительным данным, причиной аварии могла стать техническая неисправность.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Египте с рельсов сошел пассажирский поезд. Пострадали 15 человек. Травмы незначительные. Однако ситуация могла ухудшиться - навстречу аварийному составу двигался...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Группа женщин грозится совершить акт самосожжения в Кыргызстане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by