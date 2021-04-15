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Пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте
15.04.2021 10:33 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Египте с рельсов сошел пассажирский поезд. Пострадали 15 человек. Травмы незначительные. Однако ситуация могла ухудшиться - навстречу аварийному составу двигался еще один поезд. К счастью, машинист заметил преграду впереди и успел экстренно затормозить. По предварительным данным, причиной аварии могла стать техническая неисправность.
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В Египте с рельсов сошел пассажирский поезд. Пострадали 15 человек. Травмы незначительные. Однако ситуация могла ухудшиться - навстречу аварийному составу двигался...
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