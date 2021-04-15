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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Группа женщин грозится совершить акт самосожжения в Кыргызстане ЧП на севере Кыргызстана. В здании администрации села Пригородного 15 женщин заявили, что готовы устроить акт самосожжения. По поступающей информации, они привезли...

ЧП на севере Кыргызстана. В здании администрации села Пригородного 15 женщин заявили, что готовы устроить акт самосожжения. По поступающей информации, они привезли с собой газовый баллон и облили друг друга бензином. Все протестующие являются матерями-одиночками и требуют отменить долги, накопленные за три года. Они брали деньги под проценты у частных лиц и коммерческих банков, но не смогли вовремя выплатить кредиты.