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Группа женщин грозится совершить акт самосожжения в Кыргызстане
15.04.2021 10:33 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЧП на севере Кыргызстана. В здании администрации села Пригородного 15 женщин заявили, что готовы устроить акт самосожжения. По поступающей информации, они привезли с собой газовый баллон и облили друг друга бензином. Все протестующие являются матерями-одиночками и требуют отменить долги, накопленные за три года. Они брали деньги под проценты у частных лиц и коммерческих банков, но не смогли вовремя выплатить кредиты.
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ЧП на севере Кыргызстана. В здании администрации села Пригородного 15 женщин заявили, что готовы устроить акт самосожжения. По поступающей информации, они привезли...
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