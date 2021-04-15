ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Группа женщин грозится совершить акт самосожжения в Кыргызстане

15.04.2021 10:33 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

ЧП на севере Кыргызстана. В здании администрации села Пригородного 15 женщин заявили, что готовы устроить акт самосожжения. По поступающей информации, они привезли с собой газовый баллон и облили друг друга бензином. Все протестующие являются матерями-одиночками и требуют отменить долги, накопленные за три года. Они брали деньги под проценты у частных лиц и коммерческих банков, но не смогли вовремя выплатить кредиты. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЧП на севере Кыргызстана. В здании администрации села Пригородного 15 женщин заявили, что готовы устроить акт самосожжения. По поступающей информации, они привезли...
 
Новости дня
Новости в мире
 
В США полицейские застрелили афроамериканца в больнице
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by