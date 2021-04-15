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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В США полицейские застрелили афроамериканца в больнице Резонансные кадры вновь пришли из США. В штате Огайо полицейские застрелили темнокожего мужчину прямо в больнице. Как стало известно, правоохранителей вызвали,...

Резонансные кадры вновь пришли из США. В штате Огайо полицейские застрелили темнокожего мужчину прямо в больнице. Как стало известно, правоохранителей вызвали, чтобы они обыскали больного. Однако у преступника оказался пистолет, и он попытался воспользоваться оружием во время обыска. На требования поднять руки тот не реагировал. Стражи порядка попытались усмирить его шокером. И в этот момент раздался выстрел. И тогда огонь открыли уже полицейские. От полученных ранений мужчина скончался.