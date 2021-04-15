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Учителей в Латвии грозят увольнять за отказ от вакцинации AstraZeneca

15.04.2021 10:33 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

За отказ от вакцинации AstraZeneca учителей в Латвии грозят увольнять. Непривитых педагогов "стыдят и критикуют". Это рассказала глава профсоюза работников образования. В свою очередь лидер объединения призывает не устраивать подобные репрессии, а привить лишь желающих, чтобы пример коллег побудил сомневающихся. Однако местные жители боятся рисковать своими жизнями ради прививок. Напомним, еврорегулятор уже признал связь этой вакцины с образованием тромбов. 
 
 
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За отказ от вакцинации AstraZeneca учителей в Латвии грозят увольнять. Непривитых педагогов "стыдят и критикуют". Это рассказала глава профсоюза работников образования....
 
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