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Гипсовыми слепками человеческих челюстей залатали дороги на Украине

15.04.2021 10:33 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Украинцам отремонтировать дороги помогла "зубная фея" - об этом жители Запорожья шутят в интернете. Граждане Украины были шокированы инновационным подходом к засыпанию ям. Дорогу залатали гипсовыми слепками человеческих челюстей. На них даже остались имена пациентов и дата снятия, причем несколько человек даже узнали свои. Кто-то нашел в яме зубы соседа. Предполагается, что слепки могли принадлежать одной из стоматологических клиник города. Однако ни одна из них пока не взяла на себя такую ответственность.
 
 
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Украинцам отремонтировать дороги помогла "зубная фея" - об этом жители Запорожья шутят в интернете. Граждане Украины были шокированы инновационным подходом к...
 
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