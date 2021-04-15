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В Миннесоте не прекращаются беспорядки и погромы
15.04.2021 10:33 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЧетвертую ночь подряд сотни протестующих выходят и на улицы Миннесоты. Здесь
Новая волна беспорядков в США
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Четвертую ночь подряд сотни протестующих выходят и на улицы Миннесоты. Здесь демонстранты требуют справедливого расследования убийства 20-летнего афроамериканца....
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