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Новая волна беспорядков в США





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Миннесоте не прекращаются беспорядки и погромы Четвертую ночь подряд сотни протестующих выходят и на улицы Миннесоты. Здесь демонстранты требуют справедливого расследования убийства 20-летнего афроамериканца....

Четвертую ночь подряд сотни протестующих выходят и на улицы Миннесоты. Здесь. Некоторые из них поджигают в зданиях полиции дверные проемы, в знак протеста радикалы грабят магазины. Для разгона беспорядков полиция применяет дубинки, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.Напомним, новая волна беспорядков вспыхнула в США после убийства 11 апреля полицейским чернокожего мужчины. Сотрудница перепутала электрошокер с пистолетом и застрелила парня при задержании. Ее сейчас освободили из-под стражи под залог. На фоне протестов губернатор Миннесоты ввел комендантский час для трех округов. Главные улицы круглосуточно патрулируют солдаты нацгвардии. Полицейские Нью-Йорка с 19 апреля перейдут на 12-часовые смены из-за повышенного риска массовых беспорядков.