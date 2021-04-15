В Минобороны России заявили о сосредоточении войск НАТО у российских границ

Источник материала: БT

В основном они расположатся в Причерноморье и на Балтике - такое заявление сделал Сергей Шойгу. По его словам, по сравнению с прошлым годом в два раза увеличена интенсивность воздушной разведки и в полтора раза - морской.



Глава Минобороны также отметил, что американские войска перебрасываются в Европу через Атлантику из континентальных частей Северной Америки.