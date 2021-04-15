|
В Минобороны России заявили о сосредоточении войск НАТО у российских границ
15.04.2021 16:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В основном они расположатся в Причерноморье и на Балтике - такое заявление сделал Сергей Шойгу. По его словам, по сравнению с прошлым годом в два раза увеличена интенсивность воздушной разведки и в полтора раза - морской.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В основном они расположатся в Причерноморье и на Балтике - такое заявление сделал Сергей Шойгу. По его словам, по сравнению с прошлым годом в два раза увеличена...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)