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Массовое купание в священной реке Ганг на фоне пугающей статистики

15.04.2021 16:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Несмотря на рекордные темпы заражений, в Индии сотни тысяч людей собираются у реки Ганг. В стране празднуют фестиваль "Праздник кувшина". По поверьям, купание в священных водах Ганга смывает все грехи. В штате Уттаракханд почти миллион индуистов последовали древней традиции. Никаких правил социального дистанцирования или санитарных мер безопасности при этом они не соблюдают, собираясь на набережной и плескаясь в воде. Между тем в Индии только за минувшие сутки выявлено более 200 тысяч заражений. Общее число заболевших COVID в стране с начала пандемии превысило 14 миллионов. В столице Нью-Дели действует комендантский час.


 
 
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Несмотря на рекордные темпы заражений, в Индии сотни тысяч людей собираются у реки Ганг. В стране празднуют фестиваль "Праздник кувшина". По поверьям, купание в...
 
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