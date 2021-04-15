Массовое купание в священной реке Ганг на фоне пугающей статистики

Источник материала: БT

Несмотря на рекордные темпы заражений, в Индии сотни тысяч людей собираются у реки Ганг. В стране празднуют фестиваль "Праздник кувшина". По поверьям, купание в священных водах Ганга смывает все грехи. В штате Уттаракханд почти миллион индуистов последовали древней традиции. Никаких правил социального дистанцирования или санитарных мер безопасности при этом они не соблюдают, собираясь на набережной и плескаясь в воде. Между тем в Индии только за минувшие сутки выявлено более 200 тысяч заражений. Общее число заболевших COVID в стране с начала пандемии превысило 14 миллионов. В столице Нью-Дели действует комендантский час.