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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Художник Макси Баньяско зарабатывает на портретах Марадоны Недавняя смерть культового футболиста Диего Марадоны прибавила работы аргентинскому художнику Макси Баньяско. Он с малых лет пишет портреты игрока, мечтал лично...

Недавняя смерть культового футболиста Диего Марадоны прибавила работы аргентинскому художнику Макси Баньяско. Он с малых лет пишет портреты игрока, мечтал лично встретиться с Диего и вручить ему свое произведение. Однако 5 месяцев назад Марадоны не стало. С тех пор соотечественники обращаются к художнику с просьбой о создании портрета идола аргентинского спорта. Одна из фресок встречает посетителей на входе в первый клуб Марадоны. А вскоре откроется выставка работ Баньяско. Там пока 18 портретов.