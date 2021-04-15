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Художник Макси Баньяско зарабатывает на портретах Марадоны

15.04.2021 16:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Недавняя смерть культового футболиста Диего Марадоны прибавила работы аргентинскому художнику Макси Баньяско. Он с малых лет пишет портреты игрока, мечтал лично встретиться с Диего и вручить ему свое произведение. Однако 5 месяцев назад Марадоны не стало. С тех пор соотечественники обращаются к художнику с просьбой о создании портрета идола аргентинского спорта. Одна из фресок встречает посетителей на входе в первый клуб Марадоны. А вскоре откроется выставка работ Баньяско. Там пока 18 портретов.
 
 
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Недавняя смерть культового футболиста Диего Марадоны прибавила работы аргентинскому художнику Макси Баньяско. Он с малых лет пишет портреты игрока, мечтал лично...
 
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