|
Художник Макси Баньяско зарабатывает на портретах Марадоны
15.04.2021 16:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНедавняя смерть культового футболиста Диего Марадоны прибавила работы аргентинскому художнику Макси Баньяско. Он с малых лет пишет портреты игрока, мечтал лично встретиться с Диего и вручить ему свое произведение. Однако 5 месяцев назад Марадоны не стало. С тех пор соотечественники обращаются к художнику с просьбой о создании портрета идола аргентинского спорта. Одна из фресок встречает посетителей на входе в первый клуб Марадоны. А вскоре откроется выставка работ Баньяско. Там пока 18 портретов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недавняя смерть культового футболиста Диего Марадоны прибавила работы аргентинскому художнику Макси Баньяско. Он с малых лет пишет портреты игрока, мечтал лично...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)