Источник материала: БT

Безработица в ЕС





Пивоваренная отрасль Германии под угрозой разорения





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Литва в тройке стран ЕС с самым высоким уровнем безработицы Литва вошла в тройку стран ЕС с самой высокой безработицей. Согласно данным Евростата, уровень безработицы там вырос в 1,5 раза. Участились и случаи...

Литва вошла в тройку стран ЕС с самой высокой безработицей. Согласно данным Евростата, уровень безработицы там вырос в 1,5 раза. Участились и случаи принудительного увольнения из-за карантина. А обещанную господдержку получают далеко не все представители малого и среднего бизнеса.Похожая ситуация и в других странах Прибалтики. В Латвии не трудоустроены 8,7 % граждан, в Эстонии - более 7 %. При этом средний показатель безработицы в Евросоюзе составляет 7,5 %. На первом месте в странах сообщества Испания, на втором - Италия. Особенно страдает частный сектор.Под угрозой в Германии оказался один из знаковых продуктов страны - пиво. С января по март года оборот данной отрасли сократился на треть. Около 25 % производств находятся под угрозой банкротства. Последний раз такое наблюдали после окончания Второй мировой войны.