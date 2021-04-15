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Литва в тройке стран ЕС с самым высоким уровнем безработицы
15.04.2021 16:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЛитва вошла в тройку стран ЕС с самой высокой безработицей. Согласно данным Евростата, уровень безработицы там вырос в 1,5 раза. Участились и случаи принудительного увольнения из-за карантина. А обещанную господдержку получают далеко не все представители малого и среднего бизнеса.
Безработица в ЕС
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Литва вошла в тройку стран ЕС с самой высокой безработицей. Согласно данным Евростата, уровень безработицы там вырос в 1,5 раза. Участились и случаи...
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