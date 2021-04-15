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Литва в тройке стран ЕС с самым высоким уровнем безработицы

15.04.2021 16:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Литва вошла в тройку стран ЕС с самой высокой безработицей. Согласно данным Евростата, уровень безработицы там вырос в 1,5 раза.  Участились и случаи принудительного увольнения из-за карантина. А обещанную господдержку получают далеко не все представители малого и среднего бизнеса. 

Безработица в ЕС

Литва в тройке стран ЕС с самым высоким уровнем безработицы

Похожая ситуация и в других странах Прибалтики. В Латвии не трудоустроены 8,7 % граждан, в Эстонии - более 7 %. При этом средний показатель безработицы в Евросоюзе составляет 7,5 %. На первом месте в странах сообщества Испания, на втором - Италия. Особенно страдает частный сектор. 

Пивоваренная отрасль Германии под угрозой разорения

Литва в тройке стран ЕС с самым высоким уровнем безработицы

Под угрозой в Германии оказался один из знаковых продуктов страны - пиво. С января по март года оборот данной отрасли сократился на треть. Около 25 % производств находятся под угрозой банкротства. Последний раз такое наблюдали после окончания Второй мировой войны. 
 
 
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Литва вошла в тройку стран ЕС с самой высокой безработицей. Согласно данным Евростата, уровень безработицы там вырос в 1,5 раза.  Участились и случаи...
 
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