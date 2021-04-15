Аргентинские учителя требуют закрыть школы

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В Аргентине учителя требуют от правительства немедленно закрыть на период эпидемии все школы. В стране наблюдается резкий рост заболеваемости - накануне зафиксированы рекордные 25 тысяч за один только день. Педагоги опасаются, что школы станут рассадником болезни. В Аргентине началась вакцинация, в том числе "Спутником V", но пока она не приобрела массового характера.