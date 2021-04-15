Активисты BLM призывают своих сторонников вновь собраться в Миннеаполисе

Источник материала: БT

В американском Миннеаполисе продолжается противостояние манифестантов и полиции, спровоцированное убийством чернокожего Данта Райта. В воскресенье местная блюстительница порядка по неосторожности, как сообщают, застрелила представителя местной общины. Полицейской грозят 10 лет тюрьмы. Эта история вызвала массовое недовольство не только в Миннесоте, но и по всей стране. В Миннеаполисе толпы возмущенных активистов уже четыре ночи подряд окружают городское полицейское управление. Протестующие швыряют в блюстителей порядка тяжелые предметы, те отвечают им струями слезоточивого газа. Накануне здесь жестко задержали журналиста.В ближайшие часы активисты БЛМ призывают своих сторонников вновь собраться в Миннеаполисе.