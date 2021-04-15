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Ситуация в Донбассе остается напряженной

15.04.2021 22:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Крайне напряженной остается ситуация вокруг Донбасса. Вдоль линии разграничения продолжается установка минных заграждений. Международное сообщество подает официальному Киеву недвусмысленные сигналы. Французский МИД заявил, что вступление Украины в Евросоюз не обсуждается, а в немецком парламенте призвали сохранить нейтралитет этой восточно-европейской страны, не приглашая ее в НАТО. Турция заявила, что не поддержит в донбасском конфликте ни одну из сторон. Соединенные Штаты больше не намерены отправлять два своих военных судна в Черное море. В Киеве полагали, что такая отправка станет формой военной поддержки Украины. Наконец, экс-президент Кравчук призвал не ждать в Донбассе американских солдат, которые будут защищать его страну. Эксперты видят во всех этих событиях и заявлениях приметы начала деэскалации ситуации.

 
 
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Крайне напряженной остается ситуация вокруг Донбасса. Вдоль линии разграничения продолжается установка минных заграждений. Международное сообщество подает...
 
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