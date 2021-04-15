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Во Франции принят в окончательном варианте закон "О глобальной безопасности"

15.04.2021 22:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Во Франции принят в окончательном варианте закон "О глобальной безопасности", вызвавший массовые протесты граждан. В своей начальной редакции документ запрещал видео и фотосъемку полицейских. Этими ограничениями возмутились журналисты, поскольку каждого из них закон фактически превращал в преступника.

Парламентарии нашли выход из положения: теперь в законе содержится пункт, который запрещает "провокацию по установлению личности" полицейского. Если суд установит, что личность сотрудника правоохранительных органов фиксировалась с целью нанести ущерб его психическому или физическому здоровью, виновный подлежит наказанию. Преступнику грозит до 75 тысяч евро штрафа или 5 лет заключения.

Жеральд Дарманен, министр внутренних дел Франции: "Полицейские и жандармы - это дети республики. Они должны быть защищены, поскольку сами защищают нас каждый день. Окончательное голосование за документ, который представляет собою разумный компромисс, даст возможность эффективным образом преследовать тех, кто намерен угрожать полицейским и жандармам".

 
 
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Во Франции принят в окончательном варианте закон "О глобальной безопасности", вызвавший массовые протесты граждан. В своей начальной редакции документ запрещал...
 
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