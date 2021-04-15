США ввели санкции против России и высылают дипломатов

Указ о введении новых санкций против России подписал президент США Джо Байден. Об этом 15 апреля сообщает Белый дом.

Полный список попавших под санкции предприятий публикует РИА Новости.

За что введены санкции

Введены ограничения в отношении 6 российских технологических компаний и организаций, «поддерживающих хакерские операции спецслужб», это связали с кибератаками SolarWinds, причастной к этой атаке Белый дом также назвал российскую СВР.

Против российского госдолга - с 14 июня финансовым учреждениям США запрещено покупать при первичном размещении облигации российских ЦБ, Минфина и ФНБ и давать им ссуды (и в рублях, и другой валюте). При этом вторичный рынок российского долга американским инвесторам не запрещен.

На ряд компаний и людей, которые они связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным и российскими спецслужбами и обвиняют во вмешательстве в американские выборы и в демократические процессы в Африке.

За Крым и строительство Крымского моста против ряда организаций и крымских чиновников.

В Белом доме заявили, что могут ввести новые санкции против России в случае эскалации деятельности, которая им вредит - а также ответить на российский ответ на нынешние санкции.

Какая деятельность "вредит"

Под санкции могут попадать российские лица и компании, ответственные, по мнению США, за «подрыв демократических процессов и институтов в США», «убийстве гражданина США или страны-партнера», «транснациональной коррупции», «деятельности по подрыву мира, безопасности, политической стабильности и территориальной целостности США, союзников и партнеров». Под санкции попадают также любые действия по уходу от прежде введенных санкций.

Кроме того, США высылают 10 сотрудников российских дипмиссий, «среди которых есть представители российских спецслужб». Американский посол был вызван в МИД России, где заявили, что о российском ответе будет объявлено в ближайшее время.