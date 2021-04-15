|
США ввели санкции против России и высылают дипломатов
16.04.2021 07:01 — Новости Мира | БДГ
Источник материала: БДГ
Указ о введении новых санкций против России подписал президент США Джо Байден. Об этом 15 апреля
Полный список попавших под санкции предприятий
За что введены санкции
В Белом доме заявили, что могут ввести новые санкции против России в случае эскалации деятельности, которая им вредит - а также ответить на российский ответ на нынешние санкции.
Какая деятельность "вредит"
Под санкции могут попадать российские лица и компании, ответственные, по мнению США, за «подрыв демократических процессов и институтов в США», «убийстве гражданина США или страны-партнера», «транснациональной коррупции», «деятельности по подрыву мира, безопасности, политической стабильности и территориальной целостности США, союзников и партнеров». Под санкции попадают также любые действия по уходу от прежде введенных санкций.
Кроме того, США высылают 10 сотрудников российских дипмиссий, «среди которых есть представители российских спецслужб». Американский посол был вызван в МИД России, где заявили, что о российском ответе будет объявлено в ближайшее время.
Тем временем в Минфине России
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Указ о введении новых санкций против России подписал президент США Джо Байден. Об этом 15 апреля
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)