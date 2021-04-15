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США ввели санкции против России и высылают дипломатов

16.04.2021 07:01 — Новости Мира | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Указ о введении новых санкций против России подписал президент США Джо Байден. Об этом 15 апреля сообщает Белый дом.

Полный список попавших под санкции предприятий публикует РИА Новости.

За что введены санкции

  • Введены ограничения в отношении 6 российских технологических компаний и организаций, «поддерживающих хакерские операции спецслужб», это связали с кибератаками SolarWinds, причастной к этой атаке Белый дом также назвал российскую СВР.
  • Против российского госдолга - с 14 июня финансовым учреждениям США запрещено покупать при первичном размещении облигации российских ЦБ, Минфина и ФНБ и давать им ссуды (и в рублях, и другой валюте). При этом вторичный рынок российского долга американским инвесторам не запрещен.
  • На ряд компаний и людей, которые они связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным и российскими спецслужбами и обвиняют во вмешательстве в американские выборы и в демократические процессы в Африке.
  • За Крым и строительство Крымского моста против ряда организаций и крымских чиновников.

В Белом доме заявили, что могут ввести новые санкции против России в случае эскалации деятельности, которая им вредит - а также ответить на российский ответ на нынешние санкции.

Какая деятельность "вредит"

Под санкции могут попадать российские лица и компании, ответственные, по мнению США, за «подрыв демократических процессов и институтов в США», «убийстве гражданина США или страны-партнера», «транснациональной коррупции», «деятельности по подрыву мира, безопасности, политической стабильности и территориальной целостности США, союзников и партнеров». Под санкции попадают также любые действия по уходу от прежде введенных санкций.

Кроме того, США высылают 10 сотрудников российских дипмиссий, «среди которых есть представители российских спецслужб». Американский посол был вызван в МИД России, где заявили, что о российском ответе будет объявлено в ближайшее время.

Тем временем в Минфине России сообщили, что «принимая во внимание введение властями США ограничений для отдельных категорий иностранных инвесторов на отдельные операции с государственными ценными бумагами Российской Федерации на первичном рынке, Минфин России внимательно отслеживает ситуацию на финансовых рынках».

 
 
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Указ о введении новых санкций против России подписал президент США Джо Байден. Об этом 15 апреля
 
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