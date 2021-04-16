ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Польша высылает трех российских дипломатов. Россия обещает ответить

16.04.2021 06:07 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Министерство иностранных дел Польши признало трех сотрудников посольства России в Варшаве персонами нон грата. Соответствующая нота была вручена российскому послу. Об этом говорится в заявлении польского МИД.


Фото: neftegaz.ru

Отмечается, что основанием для такого решения стало совершение этими людьми действий, не соответствующих статусу дипломата и вредящих Польше.

«Польша полностью солидарна с решениями, принятыми США 15 апреля 2021 года в отношении России. Согласованные союзнические решения являются наиболее подходящим ответом на враждебные действия Российской Федерации», — говорится в заявлении Министерства. иностранных дел.

Россия в ответ собирается выслать трех сотрудников посольства Польши. Об этом заявил «Интерфаксу» зампред комитета Госдумы России по международным делам Алексей Чепа.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отмечается, что основанием для такого решения стало совершение этими людьми действий, не соответствующих статусу дипломата и вредящих Польше.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Аргентинские учителя требуют закрыть школы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by