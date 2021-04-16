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Польша высылает трех российских дипломатов. Россия обещает ответить
16.04.2021 06:07 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство иностранных дел Польши признало трех сотрудников посольства России в Варшаве персонами нон грата. Соответствующая нота была вручена российскому послу. Об этом говорится
Отмечается, что основанием для такого решения стало совершение этими людьми действий, не соответствующих статусу дипломата и вредящих Польше.
«Польша полностью солидарна
Россия в ответ собирается выслать трех сотрудников посольства Польши. Об этом
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Отмечается, что основанием для такого решения стало совершение этими людьми действий, не соответствующих статусу дипломата и вредящих Польше.
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