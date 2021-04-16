Польша высылает трех российских дипломатов. Россия обещает ответить

Источник материала: Tut.by

Министерство иностранных дел Польши признало трех сотрудников посольства России в Варшаве персонами нон грата. Соответствующая нота была вручена российскому послу. Об этом говорится в заявлении польского МИД.



Фото: neftegaz.ru

Отмечается, что основанием для такого решения стало совершение этими людьми действий, не соответствующих статусу дипломата и вредящих Польше.

«Польша полностью солидарна с решениями, принятыми США 15 апреля 2021 года в отношении России. Согласованные союзнические решения являются наиболее подходящим ответом на враждебные действия Российской Федерации», — говорится в заявлении Министерства. иностранных дел.

Россия в ответ собирается выслать трех сотрудников посольства Польши. Об этом заявил «Интерфаксу» зампред комитета Госдумы России по международным делам Алексей Чепа.