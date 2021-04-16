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«Я решил отвечать соразмерно». Байден заявил, что выбрал мягкий вариант санкций против России

16.04.2021 07:41 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент США Джо Байден выступил со специальным заявлением о введении санкций против России в ответ на кибератаки на американские правительственные учреждения, в которых Вашингтон обвиняет Москву. Глава Белого дома сказал, что Соединенные Штаты готовы к «деэскалации» отношений с Россией и подчеркнул, что его администрация могла бы ввести значительно более жесткие санкции против российского руководства, но пока решила использовать более мягкий вариант.


Фото: Reuters

Байден заявил, что новые санкции были введены в качестве ответа на прежние действия российского руководства.

«Мы не можем позволить иностранному государству безнаказанно вмешиваться в наш демократический процесс», — заявил глава Белого дома.

По словам Байдена, именно он принял решение объявить о более мягком варианте санкций потому, что его администрация заинтересована в установлении «стабильных, предсказуемых отношений» с Россией. Американский президент сообщил, что говорил об этом с Владимиром Путиным во время телефонного разговора во вторник.

«Я четко дал понять президенту Путину, что мы могли бы пойти дальше, но я решил этого не делать. Я решил отвечать соразмерно, — сказал Байден. — Сейчас пришло время деэскалации [напряженности]. — В областях, в которых Соединенные Штаты заинтересованы в совместной работе с Россией, мы должны и будем это делать».

Глава Белого дома также заявил, что США в будущем готовы к дальнейшим мерам в ответ на любые «агрессивные действия» России, но подтвердил, что все еще собирается провести личную встречу на высшем уровне с российским лидером.

Будет ли саммит?

Он уточнил, что такой саммит может пройти в одной из европейских стран, и сейчас и США и Россия ведут подготовку этого мероприятия. В четверг пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что новые американские санкции «никоим образом не будут способствовать» встрече Байдена с президентом России. Он добавил, что окончательное решение о проведении переговоров примет Путин.

Утром в четверг по времени Вашингтона администрация Байдена объявила о введении новых санкций в отношении российских компаний и частных лиц в ответ на вмешательство в выборы 2020 года в США и организацию масштабной кибератаки.

В санкционном списке оказались более 30 предприятий из России. Объявлено о предстоящей высылке из американской столицы 10 российских дипломатов. Кроме этого, начиная с июня 2021 года, американским компаниям под угрозой санкций будут запрещены операции с покупкой номинированных в рублях облигаций российского внутреннего займа.

«Администрация Байдена ясно дала понять, что Соединенные Штаты хотят установить с Россией стабильные и предсказуемые отношения, — говорится в заявлении Белого дома, опубликованном накануне выступления президента США. — Мы не думаем, что нам нужно продолжать двигаться по нисходящей траектории [в двусторонних отношениях]. Тем не менее, мы также были предельно откровенны — и в частных, и в публичных беседах — что мы намерены защищать наши национальные интересы, и потребуем от России заплатить за ущерб от действий, которые могут нам навредить».

 
 
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Президент США Джо Байден выступил со специальным заявлением о введении санкций против России в ответ на кибератаки на американские правительственные учреждения,...
 
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