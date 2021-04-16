Стрельба в США в здании почтовой компании: погибли восемь человек

Источник материала: Tut.by

В США восемь человек погибли в результате стрельбы, которую устроил неизвестный в городе Индианаполис (штат Индиана), сообщает телеканал ABC со ссылкой на представителя полиции Джене Кук.



Родственники работников FedEx ждут информацию о них после стрельбы на объекте компании. Фото: Reuters

Неизвестный устроил стрельбу на объекте почтовой компании FedEx в Индианаполисе поздно вечером 15 апреля.

По данным полиции, в результате погибли восемь человек, еще несколько человек ранены, по меньшей мере четыре человека отправлены в больницу.

По предварительным данным, подозреваемый в нападении покончил с собой.

Других подробностей случившегося пока нет.