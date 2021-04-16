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Стрельба в США в здании почтовой компании: погибли восемь человек
16.04.2021 10:59 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В США восемь человек погибли в результате стрельбы, которую устроил неизвестный в городе Индианаполис (штат Индиана), сообщает телеканал
Неизвестный устроил стрельбу на объекте почтовой компании FedEx в Индианаполисе поздно вечером 15 апреля.
По данным полиции, в результате погибли восемь человек, еще несколько человек ранены, по меньшей мере четыре человека отправлены в больницу.
По предварительным данным, подозреваемый в нападении покончил с собой.
Других подробностей случившегося пока нет.
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В США восемь человек погибли в результате стрельбы, которую устроил неизвестный в городе Индианаполис (штат Индиана), сообщает телеканал ABC со ссылкой на...
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