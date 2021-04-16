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Власти Китая сообщают о фантастическом росте ВВП

16.04.2021 22:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В первом квартале он увеличился почти на 18,5 процента. Первый квартал прошлого года был отмечен 7-процентным падением валового внутреннего продукта. Однако даже с учетом этого  нынешний рост  вполне соответствует докризисным показателям. Темпы восстановления экономики Китая от кризиса, вызванного пандемией, являются самыми высокими в мире. В первом квартале 2021 года страна произвела товаров и услуг на 3,8 триллиона долларов.
 
 
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В первом квартале он увеличился почти на 18,5 процента. Первый квартал прошлого года был отмечен 7-процентным падением валового внутреннего продукта. Однако даже с...
 
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