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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Власти Китая сообщают о фантастическом росте ВВП В первом квартале он увеличился почти на 18,5 процента. Первый квартал прошлого года был отмечен 7-процентным падением валового внутреннего продукта. Однако даже с...

В первом квартале он увеличился почти на 18,5 процента. Первый квартал прошлого года был отмечен 7-процентным падением валового внутреннего продукта. Однако даже с учетом этого нынешний рост вполне соответствует докризисным показателям. Темпы восстановления экономики Китая от кризиса, вызванного пандемией, являются самыми высокими в мире. В первом квартале 2021 года страна произвела товаров и услуг на 3,8 триллиона долларов.