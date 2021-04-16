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В Грузии вооруженный человек попытался захватить филиал "Банка Грузии"
16.04.2021 22:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПреступник взял в заложники посетителей и сотрудников отделения. Полиция начала спецоперацию. Здание взяли штурмом. Грабитель задержан. Им оказался 28-летний житель города Зугдиди. Правоохранители уже начали расследование инцидента. Отметим, что за последние месяцы это не первая попытка ограбления "Банка Грузии". Похожие инциденты произошли в стране минувшей осенью.
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Преступник взял в заложники посетителей и сотрудников отделения. Полиция начала спецоперацию. Здание взяли штурмом. Грабитель задержан. Им оказался 28-летний...
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