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Протесты в Иерусалиме: полицейские применили светошумовые гранаты
16.04.2021 22:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Иерусалиме вспыхнули акции протеста. Начались они после того, как израильские офицеры отрезали провода громкоговорителей на некоторых минаретах мечети. Напряжение переросло в столкновения. Для разгона толпы полицейские применили светошумовые гранаты. Известно и о задержаниях.
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В Иерусалиме вспыхнули акции протеста. Начались они после того, как израильские офицеры отрезали провода громкоговорителей на некоторых минаретах мечети....
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