Рауль Кастро объявил об уходе с поста главы Коммунистической партии Кубы. Эпоха семьи Кастро в стране продлилась 62 года

Источник материала: Tut.by

Лидер правящей Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро объявил об уходе с занимаемой должности.



Фидель и Рауль Кастро. Фото: Reuters

Выступая на 8-м съезде компартии, Кастро заявил, что доволен тем, что передает руководство страной группе подготовленных руководителей, среди которых глава совета министров Кубы Мигель Диас Канель, сообщается на сайте партии.

Reuters со ссылкой на государственное телевидение Кубы сообщает , что Кастро подтвердил передачу власти новому руководству.

Ранее об уходе 89-летнего Кастро с поста главы компартии сообщили западные СМИ.

Рауль Кастро — младший брат Фиделя Кастро, руководившего Кубой с момента революции 1959 года. Сам Рауль Кастро стал руководителем страны в 2006 году (формально — в 2008-м). Он занимал высший руководящий пост до 2018 года, после чего на должности главы государственного совета его сменил Мигель Диас Канель.