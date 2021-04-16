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Рауль Кастро объявил об уходе с поста главы Коммунистической партии Кубы. Эпоха семьи Кастро в стране продлилась 62 года
17.04.2021 06:09 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Лидер правящей Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро объявил об уходе с занимаемой должности.
Выступая на 8-м съезде компартии, Кастро заявил, что доволен тем, что передает руководство страной группе подготовленных руководителей, среди которых глава совета министров Кубы Мигель Диас Канель,
Reuters со ссылкой на государственное телевидение Кубы
Ранее об уходе 89-летнего Кастро с поста главы компартии
Рауль Кастро — младший брат Фиделя Кастро, руководившего Кубой с момента революции 1959 года. Сам Рауль Кастро стал руководителем страны в 2006 году (формально — в 2008-м). Он занимал высший руководящий пост до 2018 года, после чего на должности главы государственного совета его сменил Мигель Диас Канель.
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Рауль Кастро объявил об уходе с поста главы Коммунистической партии Кубы. Эпоха семьи Кастро в стране продлилась 62 года
Reuters со ссылкой на государственное телевидение Кубы сообщает, что Кастро подтвердил передачу власти новому руководству.
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