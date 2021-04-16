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Россия в ответ на санкции запретила въезд в страну директору ФБР, генпрокурору США - всего десятку человек
17.04.2021 06:09 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство иностранных дел России опубликовало список американцев, которым запретили въезд на территорию страны на фоне введения Вашингтоном новых санкций в отношении Москвы.
В списке фигурируют следующие имена:
В черном списке также оказался и Джон Болтон, который занимал должность советника по нацбезопасности в администрации бывшего президента США Дональда Трампа. Еще одним попавшим под санкции Москвы американцем стал экс-директор ЦРУ Роберт Вулси.
«Принимая во внимание беспрецедентный характер спровоцированных Вашингтоном осложнений в российско-американских отношениях, принято решение отойти от обычной практики не „подсвечивать“ публично предпринимаемые российской стороной контрмеры», — прокомментировали введение санкций в МИД.
Новый виток обострения отношений между Москвой и Вашингтоном произошел 15 апреля, когда американский президент Джо Байден
Вместе с тем Минфин США запретил банкам и другим финансовым институтам страны приобретать на первичном рынке номинированные в рублях и иных валютах облигации, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Министерством финансов России после 14 июня 2021 года, а также предоставлять указанным организациям ссуды.
О планах Москвы ввести санкции в отношении восьми американцев вечером 16 апреля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава МИД напомнил, что в прошлом месяце США внесли нескольких высокопоставленных российских чиновников в черный список, и пообещал, что Россия поступит аналогично. «Мы сегодня опубликуем список тоже восьми чиновников, которые представляют руководящие структуры вашингтонской администрации, они также будут включены в наш санкционный список», — сказал Лавров.
2 марта Минфин США опубликовал список россиян, попавших под американские санкции из-за отравления и дела Алексея Навального. В него вошли глава ФСИН Александр Калашников, глава управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин, генпрокурор Игорь Краснов, директор ФСБ Александр Бортников, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, а также первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. В соответствии с санкциями Минфина фигурантам списка нельзя владеть собственностью на территории США, а гражданам Соединенных Штатов запрещено совершать с ними какие-либо сделки.
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Россия в ответ на санкции запретила въезд в страну директору ФБР, генпрокурору США - всего десятку человек
В черном списке также оказался и Джон Болтон, который занимал должность советника по нацбезопасности в администрации бывшего президента США Дональда Трампа. Еще...
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