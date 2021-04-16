Россия в ответ на санкции запретила въезд в страну директору ФБР, генпрокурору США - всего десятку человек

Источник материала: Tut.by

Министерство иностранных дел России опубликовало список американцев, которым запретили въезд на территорию страны на фоне введения Вашингтоном новых санкций в отношении Москвы.



МИД России. Фото: Flickr / oarranzli

В списке фигурируют следующие имена:

генеральный прокурор США Мэррик Гарланд;

директор ФБР Кристофер Рэй;

директор Федерального бюро тюрем США Майкл Карвахаль;

советник президента США по внутренней политике, экс постоянный представитель при ООН и бывший советник по национальной безопасности при администрации Барака Обамы Сьюзан Райс;

директор Национальной разведки США Эврил Хейнс;

министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

В черном списке также оказался и Джон Болтон, который занимал должность советника по нацбезопасности в администрации бывшего президента США Дональда Трампа. Еще одним попавшим под санкции Москвы американцем стал экс-директор ЦРУ Роберт Вулси.

«Принимая во внимание беспрецедентный характер спровоцированных Вашингтоном осложнений в российско-американских отношениях, принято решение отойти от обычной практики не „подсвечивать“ публично предпринимаемые российской стороной контрмеры», — прокомментировали введение санкций в МИД.

Новый виток обострения отношений между Москвой и Вашингтоном произошел 15 апреля, когда американский президент Джо Байден ввел новые санкции в отношении России. Под них попали более 30 физлиц и компаний, которые обвиняются в попытках вмешательства в последние президентские выборы и иных враждебных действиях. Кроме того, восемь физических и юридических лиц были внесены в санкционный список в связи с Крымом. По мнению Вашингтона, они причастны к «оккупации полуострова» и нарушениям прав человека в Крыму, в том числе в СИЗО в Симферополе. Также США объявили о высылке 10 российских дипломатов из страны. Власти Польши решили поддержать действия Вашингтона высылкой троих российских дипломатов. Российский МИД сообщил, что зеркально ответит на объявление сотрудников российских диппредставительств персонами нон грата.

Вместе с тем Минфин США запретил банкам и другим финансовым институтам страны приобретать на первичном рынке номинированные в рублях и иных валютах облигации, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Министерством финансов России после 14 июня 2021 года, а также предоставлять указанным организациям ссуды.

О планах Москвы ввести санкции в отношении восьми американцев вечером 16 апреля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава МИД напомнил, что в прошлом месяце США внесли нескольких высокопоставленных российских чиновников в черный список, и пообещал, что Россия поступит аналогично. «Мы сегодня опубликуем список тоже восьми чиновников, которые представляют руководящие структуры вашингтонской администрации, они также будут включены в наш санкционный список», — сказал Лавров.

2 марта Минфин США опубликовал список россиян, попавших под американские санкции из-за отравления и дела Алексея Навального. В него вошли глава ФСИН Александр Калашников, глава управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин, генпрокурор Игорь Краснов, директор ФСБ Александр Бортников, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, а также первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. В соответствии с санкциями Минфина фигурантам списка нельзя владеть собственностью на территории США, а гражданам Соединенных Штатов запрещено совершать с ними какие-либо сделки.